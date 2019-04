Ingenieurgesellschaft mietet Büroflächen in der Leipziger Innenstadt

Die City Concept Leipzig GmbH hat im ehemaligen Druckhaus König im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld ca. 545 m² Bürofläche angemietet. Zum Juni 2019 zieht die Ingenieurgesellschaft in das zuletzt 2016 sanierte Gebäude in der Gabelsbergerstraße 1A um. Die City Concept Leipzig GmbH verbleibt damit in zentraler Lage der sächsischen Metropole. Vermieter ist die Prime Residences GmbH. JLL war vermittelnd für den Vermieter tätig.

