Ingenieurbüro zieht in die Denkmalvilla am Großen Garten

Eine besondere Villa am Großen Garten hat neue Mieter gefunden. Ab April 2022 bezieht das Ingenieurbüro für Verkehrsbau Fuchs die denkmalgeschützten Räumlichkeiten in der Tiergartenstraße 74. Der Mietvertrag mit dem Bistum Dresden-Meißen läuft mindestens bis zum 31. Januar 2027. Vermittelt wurde der Mietabschluss von Beate Protze Immobilien.

Die Fuchs Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH plant unter anderem Schienen- und Straßenverkehrsanlagen und die dazugehörigen sicherungstechnischen Elemente wie Bahnübergänge, Bahnsteiganlagen, Wege und Plätze sowie Abstellhallen und Werkstätten für Schienenfahrzeuge. Das stetig wachsende Unternehmen mit Sitz in Chemnitz verlagert mit der Anmietung der Villa am Großen Garten ihren Dresdner Bürostandort.



Insgesamt bezieht der Mieter in der 1926 vom Architekten Albin Müller entworfenen Villa eine Bürofläche von 400 m² auf drei Ebenen. Im Frühjahr 2022 endet die aufwändige Sanierung des historischen Gebäudes, das sich mitten in dem beliebten Stadtteil Strehlen befindet. Das Viertel gehörte früher zu den bevorzugten Wohnorten und ist heute noch von hübschen Altbau-Villen geprägt.