Die WSP Deutschland AG hat ihren Mietvertrag in der Tersteegenstraße 25 in Düsseldorf-Golzheim über rund 800 Quadratmeter verlängert. Das Unternehmen ist seit 2014 Mieter in dem Büro- und Geschäftshaus, welches von BNP Paribas Real Estate in einem exklusiven Leadmaklervertrag betreut wird. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor.

.