Die Digitalbank ING Deutschland und der Übertragungsnetzbetreiber Tennet setzen für ihre Mitarbeiter die Anforderungen an die neuen Arbeitswelten um. Während die Onlinebank in ein Redevelopment im Riethorst zieht, wird der Netzbetreiber die ehemaligen Flächen der Bank in der Podbielskistraße übernehmen. Die beiden Transaktionen umfassen über 15.000 m² Bürofläche.

