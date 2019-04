ING und LBBW finanzieren Logistik-Immobilienportfolio für KGG

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und ING Wholesale Banking haben für KGG, eine Partnerschaft zwischen dem malaysischen Pensionsfonds Employees Provident Fund und dem Logistikspezialisten Goodman, ein Portfolio mit sechs Logistikgebäuden an den Standorten Bremen, Mönchengladbach, Nürnberg und Pforzheim refinanziert. Beide Banken stellen jeweils die Hälfte der 136 Millionen Euro umfassenden Finanzierung bereit. Die modernen Immobilien, die zwischen 2006 und 2014 errichtet wurden, werden von Goodman gemanagt und sind langfristig an namhafte Unternehmen vermietet.

„Neben der Finanzierung von Core-Immobilien in den Big 7-Städten, sowie Wohngebäuden, liegt unser Fokus in Deutschland auf modernen Logistikimmobilien. Wir freuen uns, dass wir Goodman, einem der Hauptakteure in dieser Nutzungsart, erneut mit einer Finanzierung und unserem Know-how zur Seite stehen durften“, sagt Daniel Younis, Head of Origination der ING in Deutschland. „Dank der guten Zusammenarbeit mit der LBBW konnten wir diese Transaktion erfolgreich abschließen.“



„Bei den finanzierten Objekten handelt es sich um moderne Logistikimmobilien in sehr guten Lagen mit namhaften Mietern. Im engen Dialog mit dem Kunden haben wir gemeinsam mit der ING eine passgenaue Langfristfinanzierung entwickeln können. Sie ist ein typisches Beispiel für die großvolumige Portfoliofinanzierung von Logistikimmobilien, einem unserer Schwerpunkte in der gewerblichen Immobilienfinanzierung“, sagt Patrick Walcher, Leiter des Bereiches Immobilien der LBBW.



KGG wurde rechtlich beraten von Allen & Overy, die Banken von Ashurst.