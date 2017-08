ING refinanziert Wiener Big Biz C der AFIAA mit 26 Mio. Euro

Die ING Wholesale Banking hat ihre erste Finanzierung in Österreich unter Dach und Fach gebracht. Der Immobilienfinanzierer hat für AFIAA (Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland) aus Zürich das Wiener Bürogebäude Big Biz C in Höhe von 26 Mio. Euro refinanziert [wir berichteten].

.

„Wir freuen uns mit der ING einen neuen weiteren Finanzierungspartner gewonnen zu haben, der die Wachstumsstrategie der AFIAA mitträgt und auch in den gleichen internationalen Immobilienmärkten agiert“, sagt Matthias Bleicher, Vice Global Head of Asset Management, AFIAA Real Estate Investment AG.



Das 2005 fertig gestellte moderne Bürogebäude ist als Green Building konzipiert und verfügt über das britische Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM mit der Note „very good“. Das Objekt in der Dresdner Straße 91 befindet sich im 20. Wiener Bezirk Brigittenau, ist verkehrsgünstig gelegen und mit namhaften Mietern, die langfristige Verträge geschlossen haben, voll vermietet.



Die Bank wurde von der Kanzlei Freshfields rechtlich beraten, AFIAA von Taylor Wessing.