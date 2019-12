ING mietet 28.000 m² Bürofläche im “Trade”

Die ING in Deutschland hat Anfang Dezember das ehemalige Händlerzentrum „Trade“ in der Theodor-Heuss-Allee 44 mit rund 28.000 m² angemietet. Die Bank erweitert sich damit in direkter Nachbarschaft ihres heutigen Standorts. Jetzt startet die Planungs- und Bauphase. Der Einzug ist nicht vor Herbst 2021 geplant.

Das Bürogebäude in Bockenheim, auch bekannt als „Estrella 1“, gehört Acacias Property, hinter der die chinesische Fosun Group steht. Sie wird durch den Projektentwickler Resolution Property umfangreich umgebaut und bietet ausreichend Platz für die Ausgestaltung von modernen Arbeitsplätzen. Fosun und Resolution Property hatten das Gebäude Anfang 2017 für rund 50 Mio. Euro erworben [wir berichteten]. Zielsetzung war es im Rahmen einer Neupositionierung der Immobilie einen Kreativ- und Digital-Hotspot bis Ende 2018 zu schaffen, woraus aber nichts wurde.



Die Direktbank wurde bei der Anmietung von BNP Paribas Real Estate und rechtlich von GSK Stockmann beraten. Colliers International sowie Gleiss Lutz waren auf Eigentümerseite beratend tätig.