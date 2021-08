Infinity Media mietet 270 m² Bürofläche in der Mariahilfer Straße

Die Infinity Media GmbH & Co KG konnte letzten Monat ihren neuen Standort in der Mariahilfer Straße beziehen. Der neue Firmenstandort der Agentur liegt inmitten der größten Einkaufsstraße Wiens. Anfang Juli konnte das Infinity Media Team, dank der Unterstützung von Modesta Real Estate, eine ca. 270 m² große Bürofläche in der Mariahilfer Straße 88, 1070 Wien beziehen. Da die Bürofläche als Edelrohbau übergeben wurde, war eine Gestaltung frei nach Kundenwünschen möglich.

„Der neue Hauptsitz der Infinity Media GmbH & Co KG ist optimal auf die Bedürfnisse der Agentur zugeschnitten. Die Mariahilfer Straße bietet nicht nur eine hervorragende Infrastruktur, sie ist auch der Sitz vieler Unternehmen aus der Kreativbranche. Der Ursprungszustand der Fläche hat außerdem großen Spielraum für eine individuelle Gestaltung der Büroräume zugelassen, die sehr modern und einladend umgesetzt wurde, “ so Antonia Vrcic, B.A. (Consultant Office Agency, Modesta Real Estate), die den Deal begleitet hat.