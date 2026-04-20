Industrieversicherer MSIG Europe mietet 3.400 m² im KölnTurm

Der Industrieversicherer MSIG Europe SE verlegt seinen Kölner Standort in den Mediapark. Im KölnTurm mit der Adresse Im Mediapark 8 hat das Unternehmen rund 3.400 m² Bürofläche angemietet. Der Umzug vom aktuellen Sitz An den Dominikanern 11-27 ist für den Winter 2026/2027 geplant. Eigentümer des 2001 errichteten und 148 Meter hohen Büroturms mit insgesamt 28.800 m² Mietfläche ist ein internationaler Immobilienfonds mit Sitz in Luxemburg. JLL hat MSIG Europe im Rahmen eines Tenant Representation Mandats beraten und die Anmietung vermittelt.

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