Im Rahmen eines qualifizierten Alleinvermarktungsmandates hat die Kölner RheinReal Immobilien GmbH insgesamt ca. 4.058 m² Hallen- und Büroflächen in Hennef bei Bonn an ein Industrieunternehmen aus der Region vermittelt. Das Objekt in der Löhestraße 40 wurde einst als Produktionsstätte für Kunststofferzeugnisse erbaut und bis Ende 2019 entsprechend genutzt.…

