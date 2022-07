Industriepark Griesheim wird zur Frankfurt Westside

Der 73 Hektar große Industriepark Griesheim in Frankfurt von Beos und Swiss Life Asset Managers wird zur „Frankfurt Westside“. Während einer feierlichen Veranstaltung wurden der Name des ehemaligen Chemieparks enthüllt, eine DGNB-Vorzertifizierung überreicht sowie erste Visualisierungen und die nächsten Schritte vorgestellt. Die nächste Rückbauetappe ist eingeleitet.

