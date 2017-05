Industriegebiet Erding-West: BMW und Ikea-Logistiker ante portas

Die Kritik war unverhohlen, die Skepsis tiefverwurzeltet: Zu überdimensioniert sei das geplante Industriegebiet an der Dachauer Straße/Sigwolfstraße in Erding-West, „grottenhässlich“ die „Monster-Lagerhalle“ mit den avisierten 80.000 m² und einer Höhe von über 20 Metern - so skandierten die Kritiker des Unterfangens, das auf dem Reißbrett 150.000 m² umfasst. Ob sich an der Einschätzung nun etwas ändert, darf vorsichtig unterstellt werden: Erstens haben nach Auskunft des Investors VIB Vermögen AG BMW und der Ikea-Dienstleister Rhenus ihr Interesse an dem Komplex bekundet. Und zweitens reichen die geplanten 20.000 m² für den Handwerkerhof für potentielle Mieter aus der Umgebung bei weitem nicht aus. VIB Vermögen verlautbart einen angemeldeten Gesamtbedarf von 40.000 m².

.

Nach Informationen des Münchener Merkur liebäugelt BMW mit der Inanspruchnahme von 35.000 m² der zur Verfügung stehenden 80.000 m² - um dort eine Prototypen-Vorfertigung zu installieren. In etwa gleiche Kapazitäten soll der Ikea-Logistiker Rhenus angemeldet haben, weitere 10.000 bis 15.000 m² ein noch nicht benannter Kommissionierer. Womit der Komplex voll wäre. VIB-Vorstandvorsitzender Günther Pfandzelter konstatierte auf einer Veranstaltung vor Ort überdies, dass mit dieser Besetzung eine Hochfrequenz-Logistik mit dauerhaftem, dichten Lieferverkehr ausgeschlossen sei.



Die Neuburger wollen den Hallenkomplex grün „umzingeln“, an den 20 Metern Höhe aber nicht rütteln. Für den auf dem Areal avisierten Handwerkerhof mit 20.000 m² hatten parallel gleich drei Autohändler Kontingente von rund 7.000 m² angemeldet. Zudem eine Brauerei, ein Raumausstatter und weitere.

VIB schloss allerdings aus, in der derzeitigen Phase bereits über eine Erweiterung nachzudenken. Aktuell ist der Bauausschuss nämlich noch mit der Erstellung eines Bebauungsplans beschäftigt. Leiser werdende Kritik unterstellt, könnte ein Baustart in 2018 realistisch sein. Dann wäre der neue Logistikkomplex die bisher größte im Portfolio des Unternehmens.



Während es in Erding also noch dauert, kann sich der Immobilienentwickler aber weiter im Norden bereits über eine vollvermietete Logistikanlage freuen, die die VIB bereits vor Kurzem an den Mieter übergeben hat. Die eigenentwickelte Logistikimmobilie im Interpark Kösching (nahe Ingolstadt) verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt 21.000 m² und lag in der Realisierung bei rund 15,4 Mio. Euro. Ein zweites Projekt an diesem Standort wird im Sommer fertiggestellt.