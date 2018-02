Südring 1-5

Ein Industriedienstleister mietet ca. 4.000 m² Lager- und ca. 500 m² Bürofläche im Kreis Offenbach an. Die neuen Flächen des Unternehmens befinden sich in Mühlheim am Main. Der Standort der Immobilie im „Südring 1-5“ ist gut an die B 43 angebunden. Vermieter der Liegenschaft, welche durch die Immobilienmakler von Immolox aus Frankfurt am Main vermittelt wurde, ist ein institutioneller Investor.

