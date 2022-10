Industrie- und Logistiksegment Stuttgart auf Rekordkurs

Der Markt für Vermietungen im Industrie- und Logistiksegment steuert auf hohem Niveau einem erneuten Rekordergebnis entgegen. Mit 211.100 m² neu vermieteter Hallenfläche (Q1-Q3) wurde das sehr gute Vorjahresergebnis noch einmal um 16% gesteigert. Ein Großteil des Flächenumsatzes in Q3 wurde durch Anmietungen in den Bereichen Transport/Logistik (32,1%) sowie der Automobilindustrie (28,8%) erzielt. Gegen den makro-ökomischen Trend generierte auch der Industriesektor 19,3% Anteil am Vermietungsvolumen.

.

Großabschlüsse in Holzgerlingen mit 15.500 m² durch einen OEM sowie in Böblingen mit 9.600 m² durch einen Logistikdienstleister stehen stellvertretend für die Dynamik auf Vermietungsmarkt im Landkreis Böblingen. Mit insgesamt 33.100 m² wurde hier mehr als der zweifache Flächenumsatz des Landkreises Esslingen (ca. 16.100 m²) erzielt. Das niedrige Ergebnis im Landkreis Ludwigsburg (ca. 8.900 m²) zeugt wiederum von der anhaltenden Flächenknappheit in der Wirtschaftsregion Stuttgart.



Während im dritten Quartal 98% der Vermietungsleistung auf Bestandsflächen entfielen, stehen in Q4 gleich mehrere Großabschlüsse für Neubauflächen an. Nach Jahren mit stagnierendem Angebot könnte zum Jahresende ein Vermietungsvolumen von ca. 100.000 m² in diesem Segment erzielt werden.



„Trotz großer Herausforderungen für unsere Unternehmen aber auch für Immobilienentwickler, bleibt die Nachfrage an multi-funktionalen Hallenflächen in der Region Stuttgart auf einem hohen Niveau. Dies spiegelt sich auch in steigenden Durchschnitts- und Spitzenmieten für Industrie- und Logistikimmobilien wieder.“, so Alexander Fink, Berater für Industrie- und Logistik bei E & G Real Estate.



Die Mietpreisspanne für Bestandsflächen lag im dritten Quartal zwischen 5,00 Euro/m² und einem neuen Spitzenwert von 7,80 Euro/m². Dieser wurde für eine strategische Anmietung in Böblingen erzielt und verdeutlicht den konstanten Anstieg des Mietpreisniveaus in der gesamten Region Stuttgart.



„Angesichts des weiterhin knappen Angebots an flexiblen Hallenflächen wird die Durchschnittsmiete für Bestandsflächen zum Jahresende einen Wert von über 6,00 Euro/m² erreichen. Dies wäre ein neues Rekordniveau im Industrie- und Logistiksegment“, erläutert Fink.