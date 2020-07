Industrie- und Logistikmarkt NRW kämpft mit stetig rückläufigem Flächenumsatz

Im ersten Halbjahr 2020 wurde an dem Industrie- und Logistikimmobilienmarkt Nordrhein-Westfalen ein Flächenumsatz von 441.000 m² verzeichnet. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 ist dies ein Rückgang um 39 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

„In Nordrhein-Westfalen zeigte sich ein deutlicher Unterschied zur Entwicklung in Gesamtdeutschland. Zwar waren beide Märkte im ersten Halbjahr rückläufig, anders als im Gesamtmarkt fiel das zweite Quartal in Nordrhein-Westfalen jedoch deutlich schwächer aus als das erste Quartal“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland. „Damit zeigten sich in Nordrhein-Westfalen spürbare Auswirkungen der Corona-Krise auf die Flächennachfrage am Industrie- und Logistikimmobilienmarkt.“ Zu den Auswirkungen von Corona kommt jedoch auch der Flächenmangel hinzu, der mittlerweile in Nordrhein-Westfalen stärker zunimmt. Waren lange Zeit hauptsächlich Düsseldorf und Köln von dem Flächenmangel betroffen, zeigt sich dieser nun auch verstärkt in Mönchengladbach und sogar im Ruhrgebiet. „In der Zukunft werden noch einige Brownfields und sogar zwei Kraftwerksgrundstücke für Logistik aufbereitet werden, aber diese Umwidmungen brauchen Zeit und die großen Grundstücke über 10 Hektar sind schon selten zu finden“, erläutert Koepke. Dieser Flächenmangel ist entscheidender Treiber der seit dem Rekordjahr 2016 stetig zurückgehenden Flächenumsätze in Nordrhein-Westfalen.



Eigennutzer und Neubauten mit steigenden Marktanteilen

Zwar verzeichneten sowohl die Flächenumsätze von Eigennutzern (minus 18 Prozent) als auch solche in Neubauten (minus 26 Prozent) Rückgänge, beide konnten jedoch ihre Marktanteile ausbauen. Diese beiden Anstiege der Marktanteile (Eigennutzer um acht Prozentpunkte auf 34 Prozent und Neubau um elf Prozentpunkte auf 66 Prozent) gehen vor allem auf eine Großtransaktion zurück. So entfiel der größte Deal des Halbjahres auf einen 54.000 m² großen Neubau von DSV in Duisburg [wir berichteten]. Auf Platz zwei folgt mit 33.000 m² die größte Vermietung in Werne an Euziel International [wir berichteten].



Mit dem genannten Neubau von DSV blieb die Größenklasse ab 50.000 m² verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 als einzige stabil. Sowohl die Größenklassen von 5.000 bis 9.999 m² als auch von 20.000 bis 49.999 m² verzeichneten rückläufige Entwicklungen um die 50 Prozent. Geringer fiel diese Entwicklung bei der Größenklasse von 10.000 bis 19.999 m² aus (minus 20 Prozent). Bei den Nachfragebranchen sind die Unterschiede bei der Entwicklung hingegen geringer. Während Produktionsunternehmen mit einem Minus von 27 Prozent auf 80.000 m² verhältnismäßig wenig Flächenumsatz verloren, fiel dieser bei Handels- und E-Commerce-Unternehmen (minus 35 Prozent auf 139.000 m²) sowie Transport- und Logistikunternehmen (minus 44 Prozent auf 176.000 m²) dennoch etwas größer aus.



Ausblick

„Die Corona-bedingte Verlangsamung am Industrie- und Logistikimmobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen dürfte sich in den kommenden Monaten stabilisieren, parallel mit dem allgemeinen Rückgang der Unsicherheit in der Wirtschaft. Der Flächenmangel hingegen ist jedoch kein vorübergehendes Merkmal und wird sich weiter auf den Markt auswirken. Deswegen erwarten wir für das Gesamtjahr ein Volumen zwischen einer Million und 1,3 Millionen m². Auch in den kommenden Jahren dürfte sich das Gesamtvolumen in diesem Größenbereich bewegen“, erwartet Koepke.