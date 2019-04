Industrial Campus Vienna East: Arvato verdoppelt Lagerkapazitäten

Arvato Supply Chain Solutions, seit Oktober 2017 Mieter der Halle 1A im „Industrial Campus Vienna East“ der DLH Real Estate Austria, verdoppelt ab August 2019 die vorhandenen Lagerkapazitäten in Enzersdorf. Hierzu werden mit der Halle 1B weitere 5.900 m² Lagerfläche einschließlich Büros und Sozialflächen angemietet. Die Verträge wurden kurz vor Ostern unterschrieben und die finalen Ausbaumaßnahmen starten bereits Anfang Mai.

.

Hiermit sind die Baureihen Gamma 1 und 2 im Campus vollvermietet, zusammen mit dem Bestand im Bereich Alpha sind dies aktuell insgesamt 68.000 m² Logistikfläche. Der Industrial Campus Vienna East erlaubt auf knapp 25 ha die Entwicklung von weiteren 68.000 m² hochwertigen Logistikflächen und stellt somit den größten Logistikpark Österreichs dar.



„Am Campus in Enzersdorf konnten sich unsere Logistik- und Fulfillmentaktivitäten in den letzten zwei Jahren hervorragend etablieren. Dies und die jetzige Erweiterung bestärken unsere Standortentscheidung und erlauben uns ein weiteres Wachstum in den kommenden Jahren“, erläutert Mag. Anneliese Mitterecker-Gradl, Geschäftsführerin Arvato Supply Chain Solutions in Österreich.



„Mit der Vermietung der aktuell letzten verfügbaren Fläche im Campus setzen wir ein starkes Signal am Markt. Die nächsten Bauabschnitte werden wir mit weiteren Vorvermietungen in Kürze abrufen“, freut sich Christian Vogt, Country Manager Austria, DLH Real Estate Austria GmbH.