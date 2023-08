Industria zieht bei Becken in Sachsenhausen ein

Industria wird ihre Unternehmenszentrale Anfang 2024 in das revitalisierte Bestandsgebäude der Becken-Gruppe, ihrem neuen alleinigen Anteilseiger [wir berichteten], an der Schreyerstraße verlegen. Der Green Lease über rund 4.400 m² hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

.

Der Umzug wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 erfolgen. In diesem Zuge wird Industria ihren aktuellen Standort im IBC in der Theodor-Heuss-Allee 70-74 in Bockenheim aufgeben, das sich im Bestand der DIC Asset AG befindet. „Mit dem Umzug vollziehen wir endgültig die Trennung von unserem Alt-Eigentümer Degussa Bank, indem wir den gemeinsamen Standort im IBC verlassen. Der Umzug markiert auch eine weitere Etappe auf dem Weg zur Integration in die Becken-Gruppe. Ich freue mich sehr über die architektonisch anspruchsvollen Räume im denkmalgeschützten Altbau und in Haus 15, eingebettet in eine ansprechende Gartenanlage.“, so Industria-Geschäftsführer Arnaud Ahlborn.



Die neu angemieteten Flächen in Sachsenhausen umfassen 4.365 m². Diese verteilen sich auf zwei Objekte, die Teil des von Becken revitalisierten Ensembles in der Schreyerstraße 4-6 / Stresemannallee 13, 15-19 sind. Die Flächen liegen in einem denkmalgeschützten Altbau, der um 1900 erbaut wurde, sowie in einer Bestandsimmobilie – dem sogenannten Haus 15 – aus dem Jahr 1980. Da der neue Standort Flächenreserven vorsieht, kann Industria perspektivisch auch weiterwachsen. Mit dem jüngsten Mietvertrag erreicht der Projektentwickler die Vollvermietung des Büroensembles, zu dem noch eine dritte Immobilie gehört, die bereits an die Stadt Frankfurt vermietet wurde. Dieser Mietvertrag – auch ein Green Lease – wurde für fünf Jahre geschlossen.



Die Fassade des denkmalgeschützten Altbaus und die Fenster wurden nach historischem Vorbild saniert. Die Fertigstellung der energetisch sanierten Fassade von Haus 15 wird im vierten Quartal 2023 erfolgen, ebenso wie die Inbetriebnahme der auf Haus 15 befindlichen Photovoltaik-Anlage. Die geschützte rückwärtige Parkanlage mit historischem Brunnen und Pavillon wird zur nächsten Vegetationsperiode hergerichtet und bietet den neuen Nutzern im Außenbereich des Büroensemble eine hohe Aufenthaltsqualität. Für Elektroautos und Fahrräder wurde ein Parkraum im Innenhof mit E-Ladestationen geschaffen.