Industria Wohnen steigert AuM auf 4,5 Milliarden Euro

Die Industria Wohnen hat das verwaltete Immobilienvermögen per 31. Dezember 2021 auf rund 4,5 Milliarden Euro gesteigert (2020: 3,6 Milliarden Euro). Das entspricht einem Wachstum um rund 900 Millionen Euro bzw. 25 Prozent gegenüber 2020, dem bisherigen Rekordjahr. Die Assets under Management verteilen sich auf zehn Immobilien-Spezialfonds, den offenen Immobilien-Publikumsfonds „Fokus Wohnen Deutschland“ und eigene Bestände.

Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und einer sehr hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien konnte das Unternehmen insgesamt mehr als 1.850 Wohneinheiten mit einem Volumen von über 670 Millionen Euro (2020: 580 Millionen Euro) ankaufen. Der gesamte verwaltete Bestand stieg damit auf 18.600 Einheiten (2020: 17.300). Die Nettosollmiete p.a. stieg von 138 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 145 Mio. Euro 2021.



„Das Marktumfeld war im vergangenen Jahr für Wohnungsinvestoren herausfordernd. Deutlich steigende Preise und zahlreiche Investoren, die verstärkt oder zum ersten Mal in diese Assetklasse investiert haben, prägten den Markt. In dieser Situation haben wir uns sehr gut behaupten können. Einer der Gründe für unseren Erfolg ist, dass wir alles rund um die Wohnimmobilie aus einer Hand anbieten – Asset- und Transaktionsmanagement sowie technisches und kaufmännisches Property Management“, sagt Arnaud Ahlborn.



Ein Meilenstein des Geschäftsjahrs 2021 war der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung der Degussa Bank an der Industria Wohnen an die Hamburger Becken Gruppe [wir berichteten], der zum Jahreswechsel wirksam wurde.



Jörn Stobbe, Sprecher der Geschäftsführung der Becken Holding und Aufsichtsratsvorsitzender der Industria Wohnen sagt: „Wir werden die weitere Expansion der Industria Wohnen 2022 nachhaltig unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Wachstum des Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland. Der Fonds hat im Laufe von 2021 die Marke von einer Milliarde Euro überschritten und soll nun solide auf 1,5 Milliarden Euro wachsen. Auch das Spezialfondsgeschäft soll weiter ausgebaut werden. 2022 sollen ein oder zwei neue Vehikel für institutionelle Anleger aufgelegt werden.“



Bei den zehn Immobilien-Spezialfonds kommt das Unternehmen zum Jahreswechsel auf ein Investitionsvolumen von 3,2 Milliarden Euro, davon sind 2,0 Milliarden Euro Eigenkapital.