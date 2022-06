Industria Wohnen investiert 40 Mio. Euro im Quartier Vogelkamp

Industria Wohnen erwirbt für den offenen Immobilien-Spezialfonds „Wohnen Deutschland VII“ ein Ensemble im Hamburger Quartier Vogelkamp, bestehend aus zwei Wohntürmen und sieben Reihenhäusern. Der Kaufpreis für die geplanten insgesamt 91 Wohnungen und 12 Gewerbeeinheiten liegt bei rund 40 Mio. Euro.

