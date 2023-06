Industria stellt Hildegardis in Mainz fertig

Industria gibt die Fertigstellung seines Mietwohnprojekts Hildegardis – Die Stadtoase in Mainz bekannt. Es umfasst sechs Gebäude auf dem ca. 2,7 ha großen Areal zwischen der Hildegardstraße und der Kirsteinstraße in der Mainzer Oberstadt. Sie bieten Platz für 351 Mietwohneinheiten mit insgesamt 23.800 m² Wohnfläche, eine Tiefgarage mit 325 Stellplätzen für die Mietwohnungen sowie eine Kindertagesstätte mit 1.212 m². 105 der Wohnungen sind öffentlich gefördert. Bereits über 90 Prozent der Gesamtflächen sind vermietet.

.

Der historische Altbau des ehemaligen Hildegardis-Krankenhauses in unmittelbarer Nähe zur Universität und zum Uniklinikum wurde nach Plänen von BGF+ Architekten kernsaniert, wobei möglichst viele der Jugendstil-Gestaltungsdetails erhalten wurden. Darin entstanden 67 Wohnungen, darunter eine zweigeschossige Wohnung in der ehemaligen Krankenhauskapelle. An- und Umbauten an dem Gebäude, die nach 1912 entstanden sind, wurden abgebrochen. Ein weiteres Bestandsgebäude, das ehemalige Bettenhaus, wurde entkernt, nach Plänen von Mann+Schneberger Architekten umgestaltet und mit einer Fassade mit Balkonen versehen. Die Gestaltung dieser zwei sanierten Gebäude wurde durch die Aufnahme in die Auswahl zum „Tag der Architektur“ gewürdigt. Außerdem umfasst das Projekt vier architektonisch aufeinander abgestimmte Neubauten mit Mietwohnungen und der Kindertagesstätte. Die Pläne stammen ebenfalls von den Architekturbüros BGF+ und Mann+Schneberger.



„Für uns ist das Projekt in mehrfacher Hinsicht eine Herzensangelegenheit: Bei der Umsetzung blieb die wertvolle historische Bausubstanz des Klinikgebäudes erhalten und wurde kreativ einer sinnvollen Nachnutzung zugeführt. Darin und in den vier Neubauten auf dem Gelände sind dringend benötigte Wohnung entstanden, davon 105 mit preisgedämpfter Miete. Für ein lebenswertes Wohnumfeld sorgen die hochwertige Architektur der Gebäude sowie die umfangreichen Grünanlagen auf dem Gelände und in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die Energieversorgung erfolgt umweltfreundlich über Geothermie. Wir freuen uns, dass wir mit der J. Molitor Immobilien GmbH auf einen so erfahrenen und bewährten Projektpartner setzen konnten", erklärt Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer von Industria.



Die Industria hatte das Projekt im November 2019 für eine eigens aufgelegte Investment-KG vom Projektentwickler J. Molitor Immobilien GmbH erworben, einem Unternehmen der Ingelheimer Gemünden-Gruppe. Erste Baumaßnahmen begannen Ende 2019 [wir berichteten]. Die Gesamtinvestition liegt bei rund 166 Mio. Euro, die KG-Anteile wurden bei institutionellen Investoren platziert.



Zum Gesamtprojekt gehören zusätzlich zwei Neubauten mit 93 hochwertigen Eigentumswohnungen. Auch hiervon wurde ein Objekt für den „Tag der Architektur“ ausgewählt. Der Vertrieb für die Eigentumswohnungen ist bereits abgeschlossen. Umgesetzt hat das Gesamtprojekt die Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH & Co. KG.