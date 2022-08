Industria kauft Teil des BPD-Quartiers Citycubes Safranberg

BPD Immobilienentwicklung verkauft den ersten Bauabschnitt seines ersten Projekts in Ulm an Industria Wohnen. Die vier Mehrfamilienhäuser im Breitensteinweg sind Teil der Quartiersentwicklung „Citycubes Safranberg“ mit der der Projektentwickler in 2020 sein Debüt in der süddeutschen Stadt ankündigte.

.

Der Asset Manager bringt das Wohnprojekt nach Fertigstellung im zweiten Quartal 2024 in den

Offenen Immobilienfonds Fokus Wohnen Deutschland ein. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf knapp 21 Mio. Euro. „Unser Ulmer Investment finanzieren wir vollständig mit Eigenkapital. Ohnehin schöpfen wir die für den Fokus Wohnen Deutschland mögliche maximale Fremdkapitalquote von 30 Prozent der Immobilien-Verkehrswerte bei Weitem nicht aus. Zum Stichtag 30. Juni 2022 betrug die Fremdkapitalquote gerade einmal 14,3 Prozent. In Zeiten steigender Fremdkapitalzinsen ist es ein klarer Vorteil, als eigenkapitalstarker Investor agieren zu können.“, sagt Industria-Geschäftsführer Arnaud Ahlborn.



Die Quartiersentwicklung „Citycubes Safranberg“ entsteht auf dem ehemaligen Universitätsklinikgelände in der Ulmer Oststadt [wir berichteten]. Die jetzt verkauften Mehrfamilienhäuser beherbergen 39 Wohneinheiten auf 2.645 m², davon 28 gefördert und elf frei finanziert. Hinzu kommen eine 215 m² große Gewerbeeinheit, die als Assistenzagentur für Menschen mit Assistenz- und Pflegebedarf genutzt werden soll, sowie 39 Tiefgaragen- und fünf Außenstellplätze, teils mit E-Lademöglichkeiten. Geplant ist zudem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines der Gebäude, die von einem künftigen Betreiber errichtet wird. Die Gebäude erfüllen den KfW-55-EE-Standard.



14 der Wohnungen sind als Assistenzwohneinheiten für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen konzipiert, darunter eine Zehn-Zimmer-Wohneinheit mit 288 m², die als Wohngemeinschaft genutzt werden soll. Die Gewerbeeinheit dient als Assistenzagentur mit ambulantem Pflegedienst. Der Mietvertrag mit einem Betreiber für diese Flächen soll in naher Zukunft unterzeichnet werden. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2024 geplant.



Insgesamt besteht die Projektentwicklung „Citycubes Safranberg“ aus acht Mehrfamilienhäusern mit 78 Wohneinheiten und drei Gewerbeeinheiten auf dem ehemaligen Standort der Chirurgie des Universitätsklinikums. Das Quartier liegt in attraktiver Südhanglage am Safranberg, wo ein urbanes Gebiet mit einem Mix aus Wohnen, Arbeiten und Dienstleistungen entsteht. Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, zum Teil mit Wohnbauförderung, sowie inklusive Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigungen bieten vielfältige Wohnformen. Hochwertige Fassaden, teilweise mit Fassadenbegrünung, Biodiversitätsdächer und die abwechslungsreiche Gestaltung der Freiflächen schaffen ein hohe Wohnqualität im Grünen.