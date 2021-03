Industria investiert erneut in Reihenhäuser

Der Fondsmanager investiert für seinen offenen Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland zum zweiten Mal in Reihenhäuser. Nachdem Mitte Februar in zwei Bauabschnitte im brandenburgischen Rüdersdorf, unweit der Berliner Landesgrenze, 51 Mio. Euro investiert wurden, fließen nun 22 Mio. in ein Bauprojekt in der hessischen Landeshauptstadt.

