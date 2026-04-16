Fonds voll investiert
Industria kauft „Carl Living“ in Mannheim von Alstria
Mit dem Ankauf des „Carl Living“ sichert sich Industria ein modernes Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Mannheimer Lage. Das 2024 fertiggestellte Objekt am Carl-Reiß-Platz kombiniert 65 Wohnungen mit ergänzenden Gewerbeflächen und ist vollständig vermietet. Verkäufer ist Alstria aus Luxemburg. Für Industria markiert die Transaktion zugleich den Abschluss der Investitionsphase ihres Spezialfonds „Wohnen Deutschland VII“.
Das Carl Living am Carl-Reiß-Platz 2–4 wurde 2024 nach KfW-55-Standard errichtet und verfügt über ca. 5.600 m² Gesamtmietfläche, davon ca. 4.500 m² Wohn- und ca. 1.100 m² Gewerbe- und Nebenfläche. Die Wohnfläche teilt sich auf in 65 frei finanzierte und vollständig vermietete Ein- bis Vierzimmerwohnungen. Die Gewerbeeinheiten sind an ein Café sowie ein kombiniertes Physiotherapie-, Sport-Reha- und Trainingszentrum vermietet.
Industria hat das Objekt für den offenen Immobilienspezialfonds „Wohnen Deutschland VII“ erworben. Mit dem erwarteten Eigentumsübergang wächst das Fondsvermögen auf ein Volumen von rund 573 Millionen Euro auf Basis der Gesamtinvestitionskosten an.
„Mit dem Erwerb des ‚Carl Living‘ ist unser Fonds ‚Wohnen Deutschland VII‘ nun vollständig investiert. Gleichzeitig stehen wir mit dem Nachfolgefonds ‚Industria Wohnen Deutschland VIII‘ bereit. Mit diesem Vehikel wollen wir Investoren attraktive Einstiegsmöglichkeiten in das weiterhin robuste Wohnsegment bereitstellen“, kommentiert Thomas Wirtz (FRICS), Geschäftsführer der Industria.
Das Objekt entstand auf dem Grundstück der ehemaligen Zentrale des Industriekonzerns Bilfinger Berger. Nach Aufgabe des Standorts hat Alstria das Areal in den vergangenen Jahren neu strukturiert. Dabei wurde das bestehende Gebäudeensemble aus den 1950er-Jahren umfassend revitalisiert und um den Neubau „Carl Living“ ergänzt.
„Wir freuen uns über den erfolgreichen Verkauf des ‚Carl Living‘ sowie den durchweg konstruktiven und professionellen Transaktionsprozess”, sagt Hanns-Martin Scherer, Senior Transaction Manager der Alstria Gruppe.
Der Standort im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt/Oststadt ist eine der besten Wohnlagen Mannheims. Die Lage ist geprägt durch eine durchgrünte Stadtvillenbebauung sowie die Nähe zur Innenstadt und zum Hauptbahnhof.
„Das ‚Carl Living‘ überzeugt durch seine hochwertige Bau- und Architekturqualität und seine sehr gute Mikrolage. Damit entspricht das Objekt in idealer Weise unserem Investitionsprofil und stellt eine wertstabile Ergänzung für das Portfolio des Fonds dar“, sagt Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria.
Colliers vermittelte das Objekt im Auftrag des Verkäufers. Der Käufer wurde rechtlich von Zenk Rechtsanwälte und technisch von Case Real Estate beraten, der Verkäufer rechtlich von Trûon Rechtsanwälte.