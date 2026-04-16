Industria kauft „Carl Living“ in Mannheim von Alstria

Mit dem Ankauf des „Carl Living“ sichert sich Industria ein modernes Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Mannheimer Lage. Das 2024 fertiggestellte Objekt am Carl-Reiß-Platz kombiniert 65 Wohnungen mit ergänzenden Gewerbeflächen und ist vollständig vermietet. Verkäufer ist Alstria aus Luxemburg. Für Industria markiert die Transaktion zugleich den Abschluss der Investitionsphase ihres Spezialfonds „Wohnen Deutschland VII“.

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