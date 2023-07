Industria hat als Asset Manager für einen Immobilien-Spezialfonds eine Wohnanlage in Magdeburg erworben. Das Ensemble an der Beethovenstraße sowie am Kaiser-Otto-Ring mit Baujahr 1997 besteht aus vier Gebäuden mit knapp 4.800 m² Wohnfläche und 58 Tiefgaragen-Stellplätzen. Die 56 Wohneinheiten sind zu 100 Prozent vermietet.

