Industria investiert 51 Mio. Euro im Berliner Speckgürtel

Der Asset Manager hat sich zwei Bauabschnitte einer Quartiersentwicklung in Rüdersdorf vor den Toren der Hauptstadt gesichert. Laut Geschäftsführer Arnaud Ahlborn bietet das Berliner Umland “spannende Investitionsmöglichkeiten”.

Der von der Industria Wohnen gemanagte offene Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland erwarb die beiden Bauabschnitte von einer Projektgesellschaft des Bremer Wohnbauträgers Interhomes AG. Es handelt sich um insgesamt 113 Reihenhäuser mit insgesamt 14.523 m² vermietbarer Fläche sowie 228 Stellplätze. Die Reihenhäuser sind zwischen 109 und 146 m² groß und werden nach KfW55-Standard errichtet. Avisierter Termin für die Fertigstellung der beiden Bauabschnitte ist das 2. Quartal 2022. Der Kauf erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Der Kaufpreis lag bei rund 51 Mio. Euro. Die Verwaltung des Fonds liegt bei der auf Immobilienfonds spezialisierten Hamburger Service-KVG IntReal.



„In den vergangenen Jahren hat der Zuzug aus der Bundeshauptstadt enorm zugenommen“, sagt Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria Wohnen. „Die Leerstandsquoten verharren in vielen Umlandgemeinden auf einem Rekordtief. Wohnangebote werden dringend benötigt. Aus diesem Grund halten wir unseren Ankauf in Rüdersdorf für eine gute Beimischung und ein aussichtsreiches Investment für den Fokus Wohnen Deutschland“.



„Der Ankauf der Neubauentwicklung in Rüdersdorf ist ein weiteres Beispiel für unsere erweiterte Strategie bei der Akquirierung von Objekten für den Fokus Wohnen Deutschland“, sagt Kerstin Dittrich, Portfoliomanagerin bei Industria Wohnen. „Ein früher Einstieg wird immer wichtiger, um angemessene Renditen erzielen zu können. Denn die Preise für Bestandimmobilien in guten Lagen haben mittlerweile ein Niveau erreicht, welches einen Ankauf nur noch selten wirtschaftlich sinnvoll macht.“



Die Projektentwicklung in der Woltersdorfer Straße in Rüdersdorf liegt nur 20 Autominuten vom Gelände der derzeit im Bau befindlichen Gigafabrik von Tesla in Grünheide sowie 30 Minuten vom neuen Flughafen BER entfernt.