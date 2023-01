Industria gewinnt Thomas Wirtz als Geschäftsführer

Industria gewinnt Thomas Wirtz als neuen Geschäftsführer. Er wird die Gesellschaft künftig neben Arnaud Ahlborn und Jürgen Hau führen und den Vertrieb an institutionelle Investoren leiten. Wirtz startete seine Karriere im Konzern Hochtief. Im Anschluss war er rund 14 Jahre im Real Estate Investment Banking (Sal. Oppenheim jr. & Cie.) bzw. Corporate Finance tätig, bevor er 2014 in die ZBI Gruppe wechselte.

Wirtz war die letzten acht Jahre bei der Zentral Boden Immobilien Gruppe (ZBI) als Vorstand und Geschäftsführer verschiedener Konzerngesellschaften tätig. Als Geschäftsleiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft leitete er den Vertrieb sowie den An- und Verkauf von Immobilien aus einer Managementgesellschaft der ZBI Gruppe. Insgesamt verantwortete er eingeworbenes Eigenkapital von mehr als einer Milliarde Euro. Im Transaktionsbereich fielen im An- und Verkauf zahlreiche großvolumige Asset- und Share-Deals in seinen Zuständigkeitsbereich.



„Er soll der Industria mit seinem umfassenden Netzwerk neue Anlegergruppen erschließen. Wir prüfen derzeit verschiedene Fondsinitiativen, deren Umsetzung 2023 – in Abhängigkeit von der Marktlage – erfolgen soll“, so Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria.