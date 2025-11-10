Industria feiert Fertigstellung in Halle

Industria Immobilien hat die Revitalisierung der historischen Freyberg Brauerei in Halle an der Saale abgeschlossen. Auf dem rund 8.300 m² großen Areal entstanden 210 Wohnungen mit insgesamt knapp 16.000 m² Mietfläche sowie 137 Stellplätze und eine 25 m² große Gewerbefläche. Das Projekt vereint jetzt Denkmalschutz, Neubauten und moderne Wohnqualität.

.

Das Ensemble an der Glauchaer Straße 50 umfasst elf Gebäude. Große Teile der denkmalgeschützten Bestandsgebäude wurden revitalisiert und in Wohnraum umgewandelt. Die ältesten Gebäude stammen aus dem Jahr 1884. Ergänzend wurden Neubauten in die Baulücken eingefügt sowie eine Tiefgarage und eine Parkgarage im Erdgeschoss eines Neubaus errichtet. Gemeinschaftliche Abstellräume für Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen sowie ein Mieterkeller je Wohnung befinden sich in den Untergeschossen. Etwa die Hälfte der hochwertig ausgestatteten Wohnungen entstand in denkmalgeschützten Altbauten im Standard KfW-Effizienzhaus Denkmal, die andere Hälfte in Neubauten im KfW-55-Standard.



Industria Immobilien hatte das Ensemble 2020 als Asset Manager für ein Individualmandat eines institutionellen Investors im Rahmen eines Forward Deals erworben. Der Fonds wird von der Intreal als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft administriert. Verkäufer war der Projektentwickler MCM Wohnwerte AG & Co. KG. Die Erstvermietung der Wohnungen übernimmt die Maklergesellschaft Müller Merkle Immobilien.



„Die Wohnungen finden einen sehr positiven Anklang bei potenziellen Nutzern. Das Gebäudeensemble ist einzigartig schön und hochwertig. Es ist mit seiner Kombination aus Alt- und Neubau und der Wasserlage ein Unikat in Halle. Der Bau der Brauerei begann im Jahr 1884 im Burgenstil aus zinnenbekrönten Backsteingebäuden. Das Highlight ist das Gebäude direkt an der Saale aus dem Jahr 1912 mit seiner breitgelagerten Jugendstilfassade. Erweiterungsbauten in expressionistischer Backsteinarchitektur wurden in der Zwischenkriegszeit mit markanten Treppenhaustürmen errichtet. In den 1930er Jahren galt die Freyberg Brauerei als größte Brauerei Mitteldeutschlands. Die architektonische Gestaltung des Architekturbüros Ain GmbH zur Revitalisierung hat uns absolut überzeugt“, sagt Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria Immobilien.



Das Gelände der historischen Freyberg Brauerei im Stadtquartier Glaucha liegt direkt am Ufer der Saale. Die Innenstadt ist in zehn Gehminuten erreichbar, der Bahnhof in sechs Fahrminuten, der Flughafen Halle/Leipzig in 20 Minuten. Die beiden Oberzentren Halle und Leipzig bilden gemeinsam eine wirtschaftsstarke Metropolregion mit einem Einzugsgebiet von knapp zwei Millionen Menschen.