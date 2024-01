Industria bewertet 2023 als „zufriedenstellend“

Die Industria, die ihren Fokus in 2023 vor allem auf die Übernahme von fertiggestellten Projektentwicklungen gelegt hat, die in den Jahren zuvor via Forward-Deal angekauft worden sind, hat im Laufe des Gesamtjahres nur rund 1.500 Neubauwohnungen (2022: 1.900) planmäßig übernommen.

.

„2023 war ein schwieriges Jahr für die Immobilienbranche, das geprägt war von Projektentwicklerinsolvenzen, wenigen Transaktionen und einer insgesamt großen Unsicherheit. Vor diesem Hintergrund bewerte ich die Jahreszahlen der Industria als zufriedenstellend. Wir haben uns 2023 für eine Strategie des Abwartens und Beobachtens entschieden und nur sehr selektiv angekauft. Wir können uns eine solche Strategie leisten, da wir in den Jahren vor der Zinswende zahlreiche Projektentwicklungen angekauft haben, die nun nach und nach fertiggestellt werden und in unsere Fonds übergehen. Mit anderen Worten: Unser Portfolio wächst auch ohne viele Ankäufe weiter.“, kommentiert Geschäftsführer Arnaud Ahlborn.



Insgesamt wurden 2023 zwölf Neubauprojekte mit über 1.500 Wohneinheiten und einem Volumen von 550 Mio. Euro wirtschaftlich final in die Fonds übernommen. Infolge von weiteren Neubauakquisitionen und der Übernahme von Drittmandaten stieg die Zahl der verwalteten Wohneinheiten um rund 4,0 Prozent von 18.600 Ende 2022 auf 19.400 zum 31.12.2023. Die Nettosollmiete des verwalteten Portfolios wuchs auf über 170 Mio. Euro. Zudem konnten 2023 sechs Immobilien-Spezialfonds sowie der offene Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland von Artikel 6 auf Artikel 8 (gemäß Offenlegungsverordnung) umqualifiziert werden.



Trotz schwieriger Bedingungen auf den Transaktionsmärkten hat der Fondsmanager 2023 für rund 70 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten) Immobilien erworben. Diese entfallen auf drei Ankäufe von Wohnprojekten, davon eines in Mainz und zwei in Magdeburg [wir berichteten]. Die Assets under Management betrugen für den Fonds- und Industria-Bestand zum 31.12.2023 rund 4,9 Mrd. Euro und blieben damit gegenüber dem Vorjahreswert nahezu unverändert.



Jürgen Hau, Geschäftsführer der Industria und und u.a. verantwortlich für den Bereich Property Management, gibt einen Ausblick auf das Segment, in dem der Assetmanager in diesem Jahr expandieren will: „Bislang lag der Schwerpunkt der Property-Management-Aktivitäten auf den eigenen Immobilienbeständen und Objekten der von uns initiierten Immobilienfonds. Künftig werden wir verstärkt externe Auftraggeber ansprechen und neben wohnwirtschaftlichen auch gewerbliche Objekte anbinden. Wir sehen hier große Synergien mit unserem Gesellschafter, der Becken-Gruppe. Die Expertise von Becken, insbesondere im Bereich Manage-to-ESG, und deren Präsenz in den wichtigen deutschen Metropolen stärken den Ausbau des Property-Management-Geschäfts. Wir wollen die Industria zu einem bedeutenden Player auch im Property Management in Deutschland machen.“