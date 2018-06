Industria Wohnen investiert in 391 Mietwohnungen für die Rhein-Main-Region und Berlin

Industria Wohnen hat ein drittes Portfolio für den im zweiten Quartal 2017 aufgelegten offenen Immobilien-Spezial-AIF „Industria Wohnen Deutschland V“ sowie ein Neubauprojekt für den offenen Immobilien-Spezial-AIF „Industria Wohnen Deutschland III“ erworben. Im Rahmen eines Forward Deals wurden 391 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von insgesamt 28.834 m² sowie 46 Außen- und 402 TG-Stellplätzen an den Standorten Mainz, Butzbach und Berlin gekauft. Der Kaufpreis für das Portfolio beträgt rund 106 Mio. Euro. Verkäufer ist die niederländische Ten Brinke Gruppe. Auch die beiden ersten Transaktionen des „Industria Wohnen Deutschland V“ mit Objekten in Berlin, Köln, Wuppertal und Mainz wurden als Forward Deals von Ten Brinke erworben.

.

„Innerhalb rund eines Jahres nach Auflage des Fonds haben wir 485 Mio. Euro investiert und somit annähernd das geplante Fondsvolumen von 500 Mio. Euro erreicht“, so Klaus Niewöhner-Pape, Geschäftsführer der Industria Wohnen. „Das zeigt, dass wir auch in der weiter durch starke Nachfrage geprägten Situation eine hohe Schlagzahl einhalten können. Dabei hilft uns sowohl die enge Partnerschaft mit Entwicklern wie Ten Brinke als auch unser Fokus auf das Marktsegment bezahlbaren Wohnraums.“ Das Portfolio weist im Durchschnitt bei einer Wohnungsgröße von 74 qm eine Nettokaltmiete von 800 Euro auf. 46 Mietwohnungen des Portfolios sind öffentlich gefördert, das heißt, der bezugsberechtigte Personenkreis, die Mietpreise und deren jährliche Steigerungsrate sind begrenzt.



Stärkere Gewichtung des Rhein-Main-Gebiets

Mit dem neuesten Ankauf verschiebt sich der Schwerpunkt des Portfolios des im letzten Jahr aufgelegten Fonds „Industria Wohnen Deutschland V“ auf das wirtschaftliche starke Rhein-Main-Gebiet. Mainz gehört seit Jahren zu den Städten mit starkem Zuzug: Allein in den Jahren 2009 bis 2014 hat sich die Einwohnerzahl um rund 10.000 Personen erhöht. Laut des aktuellen empirica-Wohnraumgutachtens für Rheinland-Pfalz sind die Neuvertragsmieten zwischen den Jahren 2005 und 2013 um 22 Prozent gestiegen. Die Landeshauptstadt hat einen Entwicklungsplan aufgestellt, um durch Flächenausweis ein Entwicklungspotenzial von rd. 6.500 neuen Wohnungen zu erschließen.



Butzbach ist eine 26.500 Einwohner zählende Kleinstadt an der Grenze der Metropolregion Rhein-Main, die von der Nähe zum Ballungsraum profitiert und ebenfalls eine zunehmende Bevölkerungszahl verzeichnet.



Der Baubeginn für die Wohnungen in Berlin und Butzbach ist im Herbst 2018, für Mainz im Frühjahr 2019 und die Fertigstellung jeweils mit 18 bis 22 Monate nach Baustart geplant.



Der „Industria Wohnen Deutschland III“ und „Industria Wohnen Deutschland V“ sind gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegte Fonds. Ziel ist es, für institutionelle Anleger ein Wohnungsportfolio mit ausschüttungsorientierter Strategie und hoher Wertstabilität aufzubauen. Bei dem Industria Wohnen Deutschland III handelt sich um ein Individualfondsmandat, der weiteren Anlegern nicht zugänglich ist.



Industria Wohnen wurde bei der Transaktion von Heussen Rechtsanwälte München, begleitet.