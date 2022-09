Inditex eröffnet zwei Stores in Riem Arcaden

Das Fashion-Unternehmen Inditex eröffnet Mitte November die ersten Stores von Bershka und Pull&Bear in München. Der 830 m² große Store von Bershka, künftig der größte in Bayern, und der direkt daran anschließende 900 m² Mietfläche umfassende Shop von Pull & Bear werden im Erdgeschoss der Riem Arcaden zu finden sein. Beide Brands mieten zusätzlich Lagerflächen.

.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Ausweitung unserer strategischen Partnerschaft mit Inditex in Deutschland. Wir stärken mit den neuen Stores das Young-Fashion-Cluster der Riem Arcaden und untermauern so einmal mehr die Attraktivität und Strahlkraft des Standorts. Die Riem Arcaden präsentieren sich nun erneut als Vorreiter: Bei dem Bershka-Store handelt es sich um den ersten in München, der Pull&Bear-Store ist sogar der einzige in ganz Bayern", so Constantin Wiesmann, Director of Leasing Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield.



Das StadtQuartier Riem Arcaden am Willy-Brandt-Platz 5 wird von Unibail-Rodamco-Westfield im Auftrag der Union Investment Real Estate gemanagt.