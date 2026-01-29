Indisches Konzept zieht ins Plaza Frankfurter Allee ein

Ein neues Retail- und Food-Format kommt nach Friedrichshain: Jagdfeld Real Estate hat 370 m² im Erdgeschoss des Plaza Frankfurter Allee an „Spice Junction“ vermietet. Der indische Markt startet am 1. Juli mit Frischetheke, Streetfood und eigener Süßwarenproduktion. Betreiber Rakesh Swamy richtet hier seinen zweiten Markt ein.

„Spice Junction wird eine ganz besondere Bereicherung für das Plaza Frankfurter Allee werden, die es so in Berlin selbst kein zweites Mal gibt. Angesichts unserer Lage im bunten Friedrichshain und der zahlreichen Studentinnen und Studenten in der bei uns beheimateten IU Internationale Hochschule habe ich keinen Zweifel am Erfolg dieses außergewöhnlichen Retailund Food-Konzepts“, freut sich Marius Lorenz, Head of Leasing der Jagdfeld Real Estate.



Das Plaza Frankfurter Allee umfasst rund 42.200 m² mit Büro-, Einzelhandels- und Gastronomieflächen, mehr als 50 Mietern sowie etwa 700 Pkw-Stellplätzen. Jagdfeld Real Estate betreut die Immobilie in der Frankfurter Allee 71-77 seit über 25 Jahren für eine Investorengemeinschaft.