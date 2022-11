Indevis mietet im Soho Munich

Weiterer Vermietungserfolg im Büro- und Gewerbeobjekt South Horizon Munich im Münchner Süden. Der IT-Security-Anbieter Indevis hat sich die 1.600 m² große Bürofläche im 4. Obergeschoss Süd gesichert. Das Tech-Unternehmen sitzt bereits in der Obersendlinger Nachbarschaft.

Mit dem Umzug in das neue Gebäude in der Koppstraße 4 möchte der IT-Dienstleister das eigene Wachstum absichern und Mitarbeitern zukunftsorientierte Flächen bieten. Das Projekt Soho Munich mit seiner Industrie-Architektur, sechs Etagen, Loftstil und Dachterrasse im Stadtteil Obersendling entsteht in Zusammenarbeit der Optima-Aegidius-Firmengruppe und der Hammer AG.