Indesto realisiert erfolgreiche Anschlussvermietung für ehemalige KPMG-Zentrale

Die Indesto Capital Markets (ehemals Ehret + Klein) konnte für ihr im März erworbenes Bürogebäude am am Maxtorgraben/ Maxfeldstraße [wir berichteten] erfolgreich eine Anschlussvermietung über 5.085 m² abschließen, die die Vollvermietung des aus zwei Bauteilen bestehenden Objekts sicherstellt. Die Übergabe der Flächen an den nicht weiter benannten Mieter fand zum 01. Oktober 2020 statt.

Indesto hatte das Bürogebäude in der Maxfeldstraße 8/Maxtorgraben 13 zum 01. März übernommen. Zum damaligen Zeitpunkt bestand noch ein aktives Mietverhältnis mit KPMG, das zum 30. Juni 2020 endete. Bereits im Juli konnte der neue Mieter für das Objekt in zentrumsnaher Lage in Nürnberg gefunden werden. Nach erfolgreichem Mietvertragsabschluss wurden die Flächen modernisiert und schließlich an den neuen Mieter übergeben. Die Vermittlung erfolgte durch JLL Deutschland.



„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, das Objekt in so kurzer Zeit erneut voll zu vermieten und bedanken uns bei den beteiligten Parteien für die angenehme Zusammenarbeit“, kommentiert Sebastian Wasser, Mitglied der Geschäftsleitung der Indesto Capital Markets Real Estate GmbH.