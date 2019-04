InCity verkauft Wohn- und Geschäftshaus in Berlin

Die InCity Immobilien AG hat die Gesellschaft IC Objekt10 Berlin GmbH und somit das Wohn- und Geschäftshaus in der Jacobsohnstraße 27 in Berlin im Rahmen eines Share-Deals veräußert. Damit umfasst das Bestandsimmobilienportfolio der Gesellschaft nunmehr neun Immobilien.

Die InCity hat 100 % der Geschäftsanteile der IC Objekt10 Berlin GmbH und somit das Wohn- und Geschäftshaus in der Jacobsohnstraße 27 in Pankow, welches mit notariellem Kaufvertrag am 5. Februar 2018 erworben wurde [wir berichteten], veräußert. Hierbei konnte ein Buchgewinn realisiert werden. Über den Verkaufspreis der Gesellschaft wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übertragung der Geschäftsanteile soll im zweiten Quartal 2019 erfolgen.



Trotz dieses Verkaufs steht der Ausbau des Bestandsportfolios unverändert im Fokus der Aktivitäten der InCity Immobilien AG. Dessen ungeachtet nutzt das Unternehmen Opportunitäten zum Verkauf, wenn dies im besten Interesse der InCity Immobilien AG und ihrer Aktionäre ist.