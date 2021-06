Incity nutzt Marktlage in Berlin

Die InCity Immobilien AG verkauft das Berliner Wohn- und Geschäftshaus in der Werftstraße 3 im Rahmen eines Share-Deals. Damit umfasst das Bestandsimmobilienportfolio der Gesellschaft nunmehr sieben Immobilien. Über den Verkaufspreis der Gesellschaft wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll bis Ende September 2021 erfolgen.

.

Der Projektentwickler hat insgesamt 100 % der Geschäftsanteile der IC Objekt9 Berlin GmbH und somit das Objekt in der Werftstraße 3 in Berlin, welches mit notariellem Kaufvertrag am 5. Februar 2018 erworben wurde [wir berichteten], veräußert. Hierbei wird ein signifikanter Buchgewinn im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich realisiert. Der implizite Verkaufspreis der Immobilie liegt über dem durch einen externen Dritten ermittelten Marktwert der Immobilie zum 31. Dezember 2020.



Mit dem Verkauf dieser Immobilie und dem daraus resultierenden Gewinn können signifikante stille Reserven in der HGB-Bilanzierung realisiert werden und die damit einhergehenden Cash-Rückflüsse für Maßnahmen im Bestand, in den weiteren Ausbau eines qualitativ hochwertigen Bestandsportfolios sowie für weitere Unternehmenszwecke verwendet werden.



Im Zuge dieser Transaktion passt der Vorstand der InCity die im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 abgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 wie folgt an: Auf Einzelabschlussebene wird mit Vollzug des Verkaufs der Geschäftsanteile an der IC Objekt9 Berlin GmbH ein Jahresüberschuss für das Jahr 2021 zwischen 2,3 Mio. Euro und 2,8 Mio. Euro erwartet. Auf Konzernebene wird jetzt ein Konzernjahresüberschuss zwischen 0,1 Mio. Euro und 0,6 Mio. Euro erwartet