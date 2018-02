InCity erwirbt zwei Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin

Die InCity Immobilien AG hat über eine Tochtergesellschaft ein sechsgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit überwiegendem Wohnanteil in Berlin in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof und Regierungsviertel erworben. Des Weiteren wurde über eine weitere Tochtergesellschaft ein sechsgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit überwiegendem Wohnanteil in zentraler Lage in Berlin-Pankow erworben. Damit umfasst das Bestandsimmobilienportfolio der Gesellschaft nunmehr zehn Immobilien.

Das Objekt im Bezirk Mitte befindet sich in der Werftstraße 3 und ist nahezu vollvermietet bei einer vermietbaren Fläche von rund 2.600 m², wovon rund 90 % auf Wohnen entfallen. Das Objekt in Berlin-Pankow befindet sich in der Jacobsohnstraße 27 und ist vollvermietet bei einer vermietbaren Fläche von rund 1.000 m², wovon ebenfalls rund 90% auf Wohnen entfallen. Beide Objekte generieren zusammen aktuell Mieteinnahmen von ca. €260.000 pro Jahr. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.