Incity erwirbt weitere Immobilie in der Hauptstadt

Die InCity Immobilien AG hat über eine Tochtergesellschaft ein sechsgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus im Berliner Stadtteil Mitte erworben und damit ihr Portfolio von Bestandsimmobilien um ein fünftes Objekt in der Hauptstadt erweitert. Die Vermittlung erfolgte durch Rheinhardt Real Estate im Maklergemeinschaftsgeschäft mit Cope Projekt und Marketing GmbH.

.

Das Objekt befindet sich in der Oranienburger Straße 39 und ist aktuell vollvermietet. Der repräsentative Altbau verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 1.800 m², wovon rund 75 % auf Wohnen entfallen. Das Objekt generiert aktuell Mieteinnahmen von rund 0,34 Mio. Euro pro Jahr. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Übergang soll zum Jahreswechsel 2017/2018 erfolgen.



Durch die Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Postfuhramt sowie den Projektentwicklungen „Tacheles Areal“ und „Forum an der Museumsinsel“ ist von einer nachhaltig positiven Entwicklung der Mikrolage in den kommenden Jahren und damit einer langfristigen Wertstabilität des Objekts in der Toplage Oranienburger Straße, die den Hackeschen Markt mit dem nördlichen Ende der Friedrichstraße verbindet, auszugehen, so die Incity AG.



Der zweite Erfolg in Kürze für das Unternehmen in der Hauptstadt. Erst Ende September gab der Projektentwickler bekannt, für die Hauptstadt-Immobilie Jägerstraße 54-55 einen langfristigen Mietvertrag über sämtliche Büro- und Gewerbeflächen abgeschlossen zu haben. Neuer Mieter der insgesamt 4.200 m² ist Regus, der dort in der 2. Jahreshälfte 2018 ein Co-Working-Center der Marke „Spaces“ eröffnen wird. Mit den umfangreichen Um- und Ausbaumaßnahmen in der Immobilie wurde bereits begonnen. Läuft alles nach Plan könnte der Standort das erste Berliner Co-Working-Center der Marke „Spaces“ werden, denn der bis dato zweite angekündigte Standort in der Alten Post Neukölln, wird nicht vor Ende 2019 fertig sein [Regus „Spaces“ mietet 4.600 m² in der Alten Post Neukölln]. Den Co-Working-Pionier aus den Niederlanden hatte Regus 2015 erworben.