InCity ernennt Helge Hehl zum Finanzvorstand

Der Aufsichtsrat der InCity Immobilien AG hat den bisherigen Alleinvorstand Michael Freund zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens bestellt und gleichzeitig den aktuellen Head of Finance Helge H. Hehl zum Finanzvorstand (CFO) ernannt. Beide treten ihr Amt mit sofortiger Wirkung an.

„Dieser Schritt unterstreicht die Erfolge des Vorstands Michael Freund und seines Teams bei der Neuausrichtung des Unternehmens. Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages von Michael Freund und die Bestellung von Helge H. Hehl dokumentieren die personelle Kontinuität und die auf mittel- bis langfristige Wertsteigerung ausgerichtete Strategie der Gesellschaft“, sagt Dr. Georg Oehm, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der InCity AG.



Michael Freund ist seit dem 1. Dezember 2012 Vorstand der InCity AG. Zunächst war er für Finanzen zuständig, seit dem 1. April 2015 leitete er das Unternehmen als Alleinvorstand. „Michael Freund hat in den vergangenen Jahren die Strategie unseres Unternehmens entscheidend weiterentwickelt und erfolgreich umgesetzt“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Georg Oehm.



Helge H. Hehl, bislang Head of Finance im Unternehmen, wurde vom Aufsichtsrat zeitgleich für drei Jahre zum Vorstand Finanzen ernannt. Helge H. Hehl ist seit Ende 2016 bei der InCity AG tätig. Nach einer Bankausbildung und BWL-Studium an der Universität Regensburg sowie Leeds School of Business at the University of Colorado at Boulder, USA, arbeitete der Diplom-Kaufmann unter anderem sechs Jahre in der Transaktionsberatung bei Ernst & Young und war anschließend vier Jahre Head of Investor Relations mit erweitertem Aufgabengebiet M&A bei der Deutsche Wohnen SE. Seit 2010 ist Helge H. Hehl ein CFA-Charterholder (Chartered Financial Analyst).