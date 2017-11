Incit heißt jetzt Aareon

Die skandinavischen Aareon-Konzerngesellschaften Incit AB, Schweden, und Incit AS, Norwegen, firmieren fortan unter der Dachmarke Aareon. „Die Namensänderung der Incit Gruppe unterstreicht den Internationalisierungsprozess von Aareon sowie das Zusammenwachsen der gesamten Aareon Gruppe", so Aareon-Chef Dr. Manfred Alflen.

Damit sind die im Jahr 2013 von Aareon übernommen Gesellschaften nun auch mit ihrem Markenauftritt vollständig in die Aareon Gruppe integriert. Die ehemalige niederländische Tochtergesellschaft der schwedischen Incit AB, Incit Nederland B.V., Gorinchem, wurde bereits im August 2017 auf die Aareon Nederland B.V. verschmolzen. Der am niederländischen und skandinavischen Markt etablierte Name der immobilienwirtschaftlichen ERP-Lösung Incit Xpand bleibt unverändert.