Incept verkauft ostdeutsche Wohnanlage an Swiss Life AM

Die Incept GmbH hat mit der Swiss Life Asset Managers Deutschland einen Forward Deal für zwei Neubauprojekte in Brandenburg abgeschlossen. Die beiden Wohnanlagen – A/Seven liegt im alten Ortskern von Schönefeld und The Green in Glienicke/Nordbahn.

.

Neubau-Wohnprojekt A/Seven in Schönefeld

Das Wohnprojekt liegt auf einem etwa 2.448 m² großen Grundstück an der Angerstraße 7 im gefragten Kern von Schönefeld südöstlich von Berlin und bietet 53 Wohnungen auf rund 3.651 m² Mietfläche. Die Nähe zu Top-Arbeitgebern wie dem Flughafen BER machen die Lage besonders interessant. Das Projekt A/Seven wird im Juni 2021 fertiggestellt.



Nachhaltig geplanter Neubau The Green

Das nachhaltig geplante Mehrfamilienhaus befindet sich in Glienicke/Nordbahn vor den nördlichen Toren Berlins. Direkte Nachbarn sind die vor allem bei Familien beliebten, durch Einfamilienhäuser geprägten Berliner Ortsteile Hermsdorf und Frohnau. Glienicke/Nordbahn erfreut sich seit Jahren einer steigenden Nachfrage. The Green umfasst 86 Wohneinheiten auf circa 5.832 m² vermietbarer Fläche und bietet unter anderem eine vollständig begrünte Dachkonstruktion. Bis Ende 2022 soll das Projekt in der Ahornallee realisiert werden.



Vermittelt wurde der Deal von Metatrust. Das Proptech war exklusiv mit der Begleitung der Transaktion betraut und steuerte den Prozess des Doppelankaufs bis zum Closing. Die Käuferin Swiss Life Asset Managers Deutschland erweitert mit dem Deal ihr Anlage-Portfolio.