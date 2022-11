Incept setzt Spatenstich in Leipzig

Die Bauarbeiten am Neubauprojekt „Am Wäldchen“ sind angelaufen. Dem feierlichen Spatenstich auf dem ca. 1.728 m² großen Grundstück wohnten neben Mitarbeitern von Incept und Ziegert EverEstate, die für den Vertrieb verantwortlich ist, auch der Generalunternehmer Barnslay Bauunternehmen sowie Vertreter der Tiefbaufirma Reinwald bei.

.

In seinen Grußworten bedankte sich Jan Herrmann, Director Development der Incept GmbH, bei allen Beteiligten für den Einsatz und wünschte einen sicheren und reibungslosen Baubeginn. In naturnaher Lage am Stötteritzer Wäldchen realisiert die Projektentwicklungsgesellschaft Incept in der Oberdorfstraße 22-24 einen Neubau mit 24 Wohnungen. Die Wohnungen, davon vier barrierefrei geplant, bieten mit Wohnflächen von 72 m² bis 129 m², verteilt auf zwei bis fünf Zimmer, abwechslungsreiche Grundrisse.



Fast die Hälfte der Einheiten sind bereits verkauft, aktuell sind noch 13 Einheiten verfügbar. Der Vertrieb der Einheiten erfolgt exklusiv über die Ziegert EverEstate GmbH. Die Fertigstellung von „Am Wäldchen“ ist für Ende des zweiten Quartals 2024 geplant.