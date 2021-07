Incept setzt Spatenstich für erstes Projekt in Leipzig

Die Incept GmbH feiert den Spatenstich für ihr erstes Projekt in der sächsischen Metropole und läutet damit den Beginn der Bauarbeiten am modernen Wohnhaus „Tollkühn“ ein. ­„Tollkühn ist ein ganz besonderes Projekt für uns, denn es ist das erste Neubauprojekt der Incept GmbH in Leipzig. Wir freuen uns, nun mit dem Bau beginnen zu können. Lage und Produkt treffen den Nerv von Kapitalanlegen und Eigennutzern, daher sind bereits jetzt schon über 50 % der Wohneinheiten verkauft“, erläutert Jan Herrmann, Director Development der Incept GmbH.

.