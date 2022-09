Incept realisiert die Stadtvillen Plantau

Der Projektentwickler Incept realisiert in der Platanenstraße im Bezirk Pankow zwei Neubau-Villen mit insgesamt 32 Eigentumswohnungen auf 4 Etagen.

Das Tochterunternehmen der Ziegert Group realisiert mit Plantau zwei Stadtvillen in einem der grünsten Ortsteile Berlins, in dem von vielen historischen Villen geprägten Niederschönhausen. In dem klassizistisch anmutenden Villenduo entstehen in der Platanenstraße 115-116 insgesamt 32 Wohnungen.



Das Grundrissspektrum der 32 Wohnungen variiert zwischen 1 bis 5 Zimmern mit Wohnflächen von ca. 42 m² bis 176 m² und bietet so für unterschiedliche Lebensmodelle Raum zur Entfaltung. Die Wohnungen verfügen über Balkone, Terrassen, Loggien oder Austritte, die das moderne Innenleben mit offenem Wohn-, Koch- und Essbereich um Freiluftquadratmeter bereichern. Der rückseitige geschützte Außenbereich mit begrünten Gemeinschaftsflächen inklusive Spielhof, lädt die Bewohner der Stadtvillen zu einem Miteinander ein. Einige Erdgeschosseinheiten verfügen zusätzlich über Privatgärten mit einem Sondernutzungsrecht. Die Aufzüge führen vom Untergeschoss bis ins vierte Obergeschoss. 50 % der Wohneinheiten sind barrierefrei. Die Kaufpreise starten bei 392.000 Euro.