Incept feiert Spatenstich für Helmhouse

Die Bauarbeiten beim Neubauprojekt Helmhouse in Berlin-Prenzlauer Berg haben begonnen. In bester begehrter Lage in der Senefelderstraße 21 im Helmholtz-Kiez entsteht ein modernes, u-förmig konzipiertes Ensemble aus Vorderhaus, Seitenflügel und Gartenhaus mit sechs Geschossen.

