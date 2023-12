Incept feiert Richtfest für Capsule

Beim Neubauprojekt Capsule fand am 01.12.2023 das feierliche Richtfest statt. Im Berliner Stadtteil Wilmersdorf, in bester Gegend unweit von Ku‘damm, Olivaer Platz und Ludwigkirchplatz, entsteht in ruhiger Hinterhoflage eine Wohnanlage bestehend aus fünf Eigentumswohnungen.

.

Rund 30 Mitarbeiter und geladene Gäste besuchten das Richtfest an der Baustelle in der Darmstädter Straße 9 und waren Teil davon, wie die Richtkrone feierlich angebracht wurde. Kyrill Radev, CEO der Incept GmbH und der Ziegert Group sowie Anja Menge, Projektleitung von Seiten der Incept GmbH begrüßten die Anwesenden und sprachen allen Beteiligten wie dem anwesenden Geschäftsführer des Generalunternehmens TBI Bau & Projekt GmbH ihren Dank aus.



Anja Menge betonte noch einmal die Relevanz von Neubauprojekten in der aktuellen Zeit. „Mit unserem Neubauprojekt in Berlin-Wilmersdorf leisten wir einen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum inmitten von Berlin. Das Richtfest markiert einen wichtigen Meilenstein in der Bauphase eines Neubauprojektes und gibt Gelegenheit auf den noch bevorstehenden Prozess zu blicken. Die Bauphase verläuft bisher planmäßig, und wir setzen alles daran, das Projekt termingerecht fertigzustellen.”



Die Grundrisse der fünf Wohnungen variieren zwischen drei und sechs Zimmern auf einer Wohnfläche von 92 bis 173 m². Alle Einheiten verfügen über mindestens eine private Außenfläche. Drei der Einheiten sind barrierefrei geplant, zudem gibt es zwei Maisonettewohnungen mit angrenzendem Privatgarten oder einer Aufdachterrasse. Mit dem BEG-Effizienzhaus-Standard 55 weist Capsule einen niedrigen Energiebedarf aus.