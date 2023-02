Incept erweitert Führungsteam mit Jörg Werner

Incept erweitert ihr Führungsteam und beruft Jörg Werner zum Managing Director Development. In der neu geschaffenen Position entwickelt Werner gemeinsam mit Kyrill Radev, CEO der Ziegert Group und Incept sowie Andreas Stolpe, Managing Director Investment der Incept, das wachsende Projektentwicklungsgeschäft strategisch weiter.

Vor seinem Einstieg bei Incept war Jörg Werner neun Jahre als Managing Director Development bei der DIC – Deutsche Immobilien Chancen und der GEG German Estate Group tätig. Er bringt langjährige Expertise in der Bauindustrie mit und hat an zahlreichen namhaften Großprojekten mitgewirkt, darunter Global Tower und Tower 185 in Frankfurt am Main sowie der markante Büroturm Winx im Herzen des MainTor-Areals.