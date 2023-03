Inbright vermietet im „Holzpark Hanau“ an Elektrotechnik-Hersteller

Inbright Development hat im neuen Last Mile Logistik- und Gewerbepark Holzpark Hanau rund 5.700 m² an die Heinrich Kopp GmbH vermietet. Davon entfallen rund 5.260 m² auf Hallen- und etwa 440 m² auf Büroflächen. Der Elektrotechnik-Hersteller entwickelt, fertigt und vertreibt elektrotechnische Produkte und wird die Fläche ab Ende Juli 2023 für insgesamt fünf Jahre nutzen. Immolox unterstützte bei der Vermittlung.

Der Holzpark Hanau, für den nach seiner Fertigstellung DGNB-Gold angestrebt wird, entsteht auf einem 66.000 m² großen Industrieareal in unmittelbarer Nähe zum Hanauer Hauptbahnhof. Die insgesamt rund 28.000 m² Mietfläche für Logistik, Gewerbe und Industrie befinden sich am Heideäcker 3 und sollen bis Mitte 2023 fertiggestellt sein. Anfang 2022 wurde das Projekt an den Immobilieninvestor AEW veräußert [wir berichteten].



„An unserem neuen Standort in Hanau bündeln wir nun alle Aufgaben, die bei der Lagerung, Montage und logistischen Verpackung kompletter PV-Systeme anfallen. Die Fläche ist bedeutend für uns, um die starke Entwicklung des Geschäftsbereiches ‚Energy‘ logistisch abbilden zu können. Daher nimmt der Holzpark Hanau eine wichtige Stellung für unser Wachstum ein„, so Markus Nagel, Head of Logistics, Heinrich Kopp GmbH.



„Wir bieten der Heinrich Kopp GmbH im Holzpark Hanau eine optimale Möglichkeit zur Lagerung und logistischen Abwicklung ihrer Photovoltaik- und Solar-Systeme. Mit ihrem breiten Sortiment an Energie-Lösungen, die zum Klimaschutz beitragen, passt die Heinrich Kopp GmbH als Mieter perfekt zu uns. Wir haben den Holzpark Hanau selbst unter Berücksichtigung weitreichender Nachhaltigkeitsaspekte konzipiert und bringen dort Photovoltaik sowie weitgehend klimaneutrales Heizen aus Wärmepumpen zum Einsatz“, sagt Johannes Nöldeke, Geschäftsführer bei Inbright.