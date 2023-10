Inbright und Convalor füllen Brookkamp

Inbright Development meldet die Vollvermietung im ersten Neubauabschnitt des Light-Industrial- und Logistikparks Brookkamp in Hamburg. Mieterin von knapp 2.600 m² der neu entstandener Hallenfläche ist die Rofin-Sinar Laser GmbH. Weitere 1.700 m² Neubaufläche wurde an die Hansa-Flex AG vermietet. Realogis Immobilien Hamburg GmbH unterstützte bei der Vermietung an die Hansa-Flex AG. Einzug beider Mieter ist für Frühjahr 2024 geplant.

Das zur Coherent Corporation gehörende Unternehmen Rofin-Sinar Laser GmbH hatte das Gelände 2020 an Inbright verkauft und Teile der modernisierten Bestandsflächen langfristig zurückgemietet [wir berichteten]. Zusammen mit Convalor und der Hamburger Sparkasse investiert der Projektentwickler einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den mehr als 25.000 m² Gesamtfläche umfassenden Gewerbepark für produzierende, lagernde und forschende Unternehmen. Erst im vergangenen Mai feierten die Partner Richtfest auf dem Areal [wir berichteten]. Die Fertigstellung soll Mitte 2024 erfolgen.



Zum Nachhaltigkeitskonzept der Gebäude zählen unter anderem CO2-optimierter Beton und energieeffiziente QuadCore-Fassadenelemente, mit denen die Emissionen der Immobilie niedrig gehalten werden. Beheizt und gekühlt werden die Gebäude mit einer großflächigen PV-Anlage und einer Wärmepumpe. Mit dem nahezu vollständigen Verzicht auf fossile Brennstoffe realisiert Inbright in Billbrook einen klimafreundlichen und kosteneffizienten Gebäudebetrieb.



Die Fertigstellung der nun vermieteten, kleineren Neubauhalle ist für Ende dieses Jahres geplant. Dann werden auch die neuen Mieter einziehen. Die zweite, rund 5.700 m² große Halle soll bis Mitte 2024 errichtet werden und bis dahin ebenfalls vermietet sein. Für beide Neubaugebäude ist eine DGNB Gold Zertifizierung und KfW-40-Standard vorgesehen. Ein Parkhaus mit rund 136 Stellplätzen an der Berzeliusstraße, vorgerüstet mit E-Lade-Infrastruktur, wurde bereits im Sommer 2022 fertiggestellt. Als Generalunternehmen ist List Bau Nordhorn für die Errichtung der Neubauten zuständig.



Der Brookkamp entsteht auf einem rund 29.000 m² großen Bestandsgrundstück im größten Hamburger Industriegebiet außerhalb des Hamburger Hafens. Das Areal zwischen Berzeliusstraße 63-63a, 83-87 sowie Billbrookdeich 188-190 hatte Inbright Ende 2020 erworben und für eine Bestandsflächensanierung auf 15.000 m² sowie den Neubau auf weiteren 10.000 m² umgeplant.



Mit dem Brookkamp wächst das 770 Hektar große Gewerbegebiet Billbrook zwischen Elbe und Bille, in dem sich mehr als 1.000 Betriebe konzentrieren. Durch die gute Infrastruktur und günstige Lage in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße 5 und der Autobahn A 1 hat der Standort eine sehr gute Verbindung zu den lokalen Absatzmärkten und allen internationalen Umschlagplätzen.