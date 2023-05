Inbright und Convalor feiern Richtfest am Brookkamp

Nach dem Spatenstich im Oktober 2022 [wir berichteten] feierte Inbright am vergangenen Freitag mit dem Richtfest den nächsten Meilenstein für den Light-Industrial- und Logistik-Park Brookkamp in Hamburg. Gemeinsam mit Convalor und der Hamburger Sparkasse investiert Inbright einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

.