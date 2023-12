Inbright erreicht Vollvermietung im Holzpark Hanau

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit sind die Hallenflächen im Holzpark Hanau vollständig vermietet. Der Last Mile Logistik- und Gewerbepark in unmittelbarer Nähe zum Hanauer Hauptbahnhof bietet insgesamt 28.100 m² Mietfläche. Heilind Electronics wird als neuester Mieter ab dem 1. Januar 2024 knapp 8.300 m² beziehen. Die Vermittlung dieses Abschlusses erfolgte durch Cushman & Wakefield.

.

Zu den weiteren Mietern am Heideäcker 3 gehören unter anderem Helco Pharmalogistik, der auf Photovoltaik-Module spezialisierte Elektronikhersteller Heinrich Kopp [wir berichteten] und das expandierende Online-Supermarktunternehmen Picnic GmbH. Das ehemalige Hanauer Industrieareal mit einer Fläche von 66.000 m² wurde Anfang 2020 von Inbright erworben und zwei Jahre später an AEW veräußert [wir berichteten]. Colliers agierte als führender Makler für die Vermietung der Flächen. Inzwischen sind im Holzpark nur noch zwei kleine Büroflächen mit insgesamt 600 m² verfügbar.



„Die erfolgreiche Vermietung des Holzparks Hanau in wirtschaftlich und politisch herausfordernden Zeiten ist ein Signal, das die Attraktivität des Standorts und unseres Konzepts unterstreicht. Trotz der komplexen Rahmenbedingungen konnten wir erstklassige Mieter gewinnen. Das reflektiert nicht nur den Bedarf an modernen Industrie- und Logistikflächen, sondern bekräftigt auch den zukunftsorientierten Charakter des Holzparks Hanau„, so Johannes Koch, Senior Projektleiter bei Inbright.



Der Neubau des Holzparks Hanau erfolgte unter Berücksichtigung umfassender ESG-Aspekte, um einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Standort für die Industrie 4.0 zu schaffen. „Wir haben Wärmepumpen installiert, den KfW-40-Standard für energieeffizientes Bauen voll berücksichtigt, Photovoltaikanlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen integriert und eine hohe Drittverwendbarkeit geschaffen, um flexible und nachhaltige Nutzungen zu ermöglichen. Diese Maßnahmen minimieren unseren ökologischen Fußabdruck und machen den Holzpark Hanau zum Vorreiter in Sachen Umweltverträglichkeit“, so Johannes Koch.



Für das Energie-Contracting im Holzpark Hanau ist die Inbright Energy verantwortlich. Dieses Joint Venture mit dem Energiedienstleister Getec implementiert innovative nachhaltige Technologien in den Light-Industrial- und Büroimmobilien von Inbright. Die Dekarbonisierung sämtlicher Gebäude durch diese Partnerschaft führt im Vergleich zu konventionellen Lösungen zu signifikant höheren CO2-Einsparungen. Für die grüne Transformation des ehemaligen Brownfields in Hanau wurde der Projektentwickler in diesem Jahr bereits mit Silber bei den Brownfield24 Awards in der Kategorie „Bestes Gewerbeprojekt“ ausgezeichnet.